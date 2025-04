Thesocialpost.it - Italia, terremoto nel sonno: scossa di magnitudo 4.8!

Terrore nel, lascuote il silenzioLe tre e ventisei del mattino. Le case immerse nel buio, i respiri regolari di chi dorme, interrotti da un tremore improvviso, secco, breve ma potente. Alcuni si sono svegliati di colpo, altri hanno pensato a un brutto sogno. Ma in tanti hanno riconosciuto quell’inconfondibile sensazione di instabilità, la leggera oscillazione dei vetri, il boato sordo che arriva dal profondo.Poi le luci accese, le prime telefonate, i social invasi da messaggi concitati, richieste di conferma, parole come. E intanto, la paura che torna a fare capolino, soprattutto in chi ha già vissuto l’esperienza di un sisma.È nella zona dello Stretto di Messina, tra Sicilia e Calabria, che si è registrato ilnella notte. Alle 3.