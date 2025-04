Ilgiorno.it - San Siro, le mosse per salvarlo. Ricorso al Tar e lettera a Sala: "Esclusa ogni altra proposta"

Leggi su Ilgiorno.it

Unal Tar depositato dall’associazione Gruppo Verde Sane unaal sindaco firmata da Claudio Trotta, fondatore di Barley Arts, azienda tra le più importanti organizzatrici di concerti. Sono le ultimeper cercare di frenare "l’operazione di vendita" dello stadio Meazza e delle aree attorno, a bando fino al 30 aprile. Questo, nel giorno di apertura della Conferenza dei servizi preliminare per valutare ladi Inter e Milan relativa all’acquisto del sito; un “confronto“ tra i vari enti chiamati a esprimere un parere sull’operazione che si chiuderà a fine mese, prima della scadenza del bando.E se è vero che in questo lasso di tempo potranno essere presentate anche proposte alternative, "è doloroso constatare che, allo stato attuale – scrive Trotta, che è anche tra i referenti del comitato “Sì Meazza“, nellaal sindaco – non sia realmente possibile partecipare a una manifestazione d’interesse per lo stadio di San".