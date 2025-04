Ilgiorno.it - Caso “diamanti da investimento”. La banca deve risarcire i clienti

Leggi su Ilgiorno.it

Banco Bpm è stata condannata adeiper quasi 440mila euro per i “da”. È del tribunale civile di Monza la nuova sentenza su una delle banche coinvolte neldella Intermarket Diamond Business spa, fallita nel 2019. Iavevano acquistato, tra il 2012 e il 2014,datramite la filiale di Monza dell’allora Credito Bergamasco (poi Banco Bpm), "per il tramite e su proposta della", ha sostenuto il correntista che ha trascinato l’istituto di credito davanti al giudice monzese. Ben quattro lotti di, per complessive 34 pietre, al prezzo complessivo di poco più di mezzo milione di euro, presi dal conto corrente intestato ai coniugi. Un acquisto effettuato "su espressa sollecitazione all’" da parte degli allora direttore e vicedirettore della, che "l’avevano rassicurato e garantito in ordine alla redditività dell’operazione".