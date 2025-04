I master di Eni per formare i giovani professionisti dell’energia

Leggi su Caffeinamagazine.it

In un contesto in rapido cambiamento, la formazione diventa un elemento strategico per affrontare le sfide del presente e costruire le soluzioni del futuro. Per questo, Eni investe da anni nella formazione ditalenti attraversoe programmi altamente specializzati, pensati per accompagnare i neolaureati in un percorso di crescita personale e professionale all’interno del settore energetico.Con uno sguardo rivolto all’innovazione, alle fonti alternative e alla transizione energetica, Eni offre un accesso privilegiato al mondo del lavoro, con programmi didattici internazionali, trasversali e fortemente connessi con le esigenze reali dell’industria.MEDEA: immaginare e costruire il futuroNata nel 1957, la Scuola Mattei è il primo esempio di formazione post-universitaria in Italia, e continua a essere un punto di riferimento per chi vuole costruire il proprio futuro nel settoree dell’ambiente.