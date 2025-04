Ilrestodelcarlino.it - In coma dopo le botte. La lettera dei Ferrerio al presidente Mattarella: "Le leggi vanno cambiate"

"Non abbiamo più fatto una vacanza, non siamo più riusciti ad andare al mare. Da due anni e mezzo, l’unico pensiero in ogni momento libero è stare con Davide, che giace immobile in un letto d’ospedale. Le nostre vite sono andate in mille pezzi quel giorno, sono distrutte e lo sono per sempre. Questo è quello a cui siamo stati condannati, un’ingiustizia mostruosa, impossibile da accettare. Ed è per questo che ci rivolgiamo aldella Repubblica, Sergio: le, devono essere dalla parte delle vittime e non dei delinquenti. Le istituzioni ci ascoltino".È talmente difficile descrivere questo strazio che Massimiliano, il papà di Davide, ridotto in fin di vita a 21 anni per ’uno scambio di persona’, fa fatica a trovare le parole giuste per rivolgersi al capo dello Stato.