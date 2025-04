Ilrestodelcarlino.it - L’ombrellone è ecologico. Patto tra Comune e bagnini

L’estate pesarese all’insegna della sostenibilità. Presentato il progetto "Abc: Ambiente Bene", promosso dalin collaborazione con Marche a Rifiuti Zero Ets. La prima fase del progetto prevede per ciascuna tipologia di attività (stabilimenti balneari, ristoranti in spiaggia, chioschi, campeggi) la distribuzione di materiale informativo mirato che lancia messaggi importanti come: "Gettare cicche, mozziconi di sigarette e fazzoletti inquinerà per anni l’ambiente in cui viviamo; l’acqua è una risorsa fondamentale per la sopravvivenza del pianeta, di tutte le specie animali e vegetali e dell’uomo, non sprecarla e abbi cura di lei"."Qualche giorno fa, insieme alla nuova dirigente del servizio Ambiente Salucci – ha fatto presente l’assessore all’Ambiente Maria Rosa Conti – ho incontrato i concessionari, che già l’anno scorso avevano aderito al progetto sperimentale, ma anche ulteriori gestori interessati.