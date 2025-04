Notizie.com - Chi era Marta Mariia Ohryzko: maltrattata, abbandonata in un dirupo ed uccisa. La svolta nelle indagini

Leggi su Notizie.com

fued. Si trattò quindi di un femminicidio per il quale, all’alba di oggi, sono scattate le manette.Chi erain uned. La(CARABINIERI/FACEBOOK FOTO) – Notizie.comA meno di un anno dalla vicenda che sconvolse l’isola di Ischia, ledi carabinieri e Procura della Repubblica di Napoli hanno portato all’arresto di Ilia Batrakov di 41 anni, cittadino russo.Si tratta del compagno della 33enne ucraina. L’uomo è destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura. L’accusa è di omicidio doloso pluriaggravato. Batrakov, che si trova ora nel carcere napoletano di Poggioreale, era già stato destinatario lo scorso anno di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto per maltrattamenti in famiglia aggravati dall’evento morte.