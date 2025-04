Ilrestodelcarlino.it - Spese legali, pranzo popolare per gli attivisti

Unal Chiostro della Ghiara, in via Guasco a Reggio, aperto a tutti i cittadini, è in programma il 25 Aprile, giorno dell’anniversario della Liberazione, organizzato da Coalizione Civica per "unire la comunità, la memoria e l’impegno civile", ma in particolare per raccogliere fondi da destinare alla copertura delledei novedenunciati per aver cercato di difendere il Bosco di Ospizio, in città, da tempo al centro di parecchie polemiche.L’appuntamento è alle 13 al Chiostro della Ghiara, con un menù a base di erbazzone, gnocco, salume e pinsa a tranci, seguito da gramigna con salsiccia e pasta alla norma, accompagnati da Lambrusco, acqua, pane e servizio. Il costo delè di 15 euro, ma ogni donazione superiore contribuirà alla causa."Il 25 Aprile saremo al corteo antifascista per ricordare la Liberazione – spiega Dario De Lucia, consigliere comunale di Coalizione Civica – con unper condividere un momento di comunità e sostenere chi ha difeso un bene comune come il Bosco di Ospizio.