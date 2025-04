Ilrestodelcarlino.it - Maria Strino, il benvenuto . Sarà viceprefetto aggiunto

La prefettura di Ferrara dà ilalla dottoressa, nuovoche arricchisce il team dirigenziale con la sua professionalità ed esperienza. Proveniente da Salerno e laureata in Giurisprudenza,è stata assegnata dal Ministero dell’Interno alla Prefettura di Ferrara al termine del percorso teorico-pratico di formazione iniziale svolto dai vincitori di concorso per l’accesso alla carriera prefettizia. Dopo le formalità di rito, alla Dott.ssaè stata affidata la responsabilità dell’Area IV Immigrazione, un settore strategico e delicato per la gestione delle politiche migratorie e dell’inclusione sul territorio ferrarese. La scelta, operata dal Prefetto, testimonia la fiducia nelle capacità della neo-dirigente di affrontare con determinazione le sfide di questa funzione.