Lanazione.it - Le lacrime dei colleghi: "Un amico sincero di tutti. Non lasciava nessuno solo"

Leggi su Lanazione.it

"Persona perbene, seria, tranquilla, puntuale. Un professionista vero". Così Gianni Ciabatti, responsabile operativo di Coop Service, ricorda Federico Perissi, la guardia giurata di 45 anni trovata morta nei pressi del lago di Bilancino. Il suo corpo è stato scoperto dopo la confessione dell’uomo. Federico lavorava con Coop Service da giugno 2024. Operava in pattuglia nelle notti fiorentine. "Lo abbiamo saputo – dice Ciabatti – e siamo rimasti sconvolti. Organizzeremo un momento per rendergli omaggio. Era uno di noi".Ma Federico non eraun lavoratore modello. Era anche il delegato regionale per la Toscana del Sindacato Autonomo Vigilanza, riferimento per oltre 400in tutta Italia. Un uomo che aveva scelto di dare voce e strumenti a una categoria spesso invisibile. "Non era il sindacalista classico, – racconta Alberto Giovanni Cordioli, segretario nazionale del SAV – voleva far sentire ogni guardia giurata seguita e tutelata.