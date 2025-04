Ilgiorno.it - Stadio del futuro. Lavori avanti tutta

Leggi su Ilgiorno.it

Cambierà nome, volto, capienza, fondo del campo da gioco che sarà in sintetico di ultima generazione. Aumenteranno gli spogliatoi e in generale i servizi annessi e connessi. E sarà omologabile per la serie C. Difficilmente ci giocherà già da fine agosto, tra i professionisti, la Folgore Caratese che dopo aver duellato con l’Ospitaletto, dopo il ko di domenica a Pero è sprofondata al quarto posto a -6 dalla vetta (mancano solo tre giornate alla fine), oppure in unpossibilmente prossimo. Ma nel caso di una rimonta è lì pronto, arrivasse la serie C non servirebbe alcun trasferimento altrove come fece una quindicina di anni fa il Renate andando a Meda e rimanendoci. E perché no, potrebbe essere anche la società nerazzurra a usufruirne – magari in alternanza con la Folgore – in Lega Pro vista l’elevatissima rotazione di squadre (ci sono anche AC Meda e Real Meda) al “Mino Favini” con conseguenze negative sul terreno e quant’altro.