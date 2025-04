Lanazione.it - Dal caos di Novoli all’omicidio. L’assassino era ai domiciliari. Ma senza braccialetto elettronico

Per N’Diaye il giudice del tribunale di Firenze aveva scelto i. L’arresto è avvenuto la notte di venerdì 4 aprile, ma ilnon è mai arrivato, perché in ritardo nella ’consegna’.il dispositivo, l’uomo era libero di uscire dalla sua abitazione e così ha fatto domenica scorsa. Nessun allarme o segnalazione è infatti stata notificata agli uffici della polizia quando ha deciso di imbarcarsi con Perissi verso un viaggio per l’Austria, lasciando Firenze e successivamente la Toscana.Il 41enne di origini senegalesi, nato a Genova e residente a Campi Bisenzio da tempo, era finito aidopo aver seminato il panico all’esterno dello Strizzi Garden, locale dimolto frequentato soprattutto nel fine settimana. Lì, una decina di giorni fa, la sera di venerdì 4 aprile, è entrato con foga nel locale, afferrando per il collo e trascinando fuori con sé un giovane, suo conoscente, e facendolo salire nella sua auto con forza.