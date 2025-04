Ilrestodelcarlino.it - L’omaggio ai cippi dei caduti

Avviate anche nella Bassa le iniziative in vista dell’80 anniversario della Liberazione, in particolare sul tema della pace. L’altra mattina da Luzzara è partito un corteo che ha interessato ie i monumenti ai, con prima tappa dal piazzale delle scuole medie per poi trasferirsi al Mausoleo del partigiano al cimitero locale, al cippo di via Tomba, alla lapide del monumento Giardino della Pace a Villarotta, per trasferirsi al cimitero di Reggiolo. Infine le tappe al cippo a Bettolino di Novellara e alla lapide situata in piazza Mazzini a Guastalla, con la presenza delle autorità locali guidate dal sindaco Elisabetta Sottili, studenti, una rappresentanza dei carabinieri, Anpi e altre associazioni locali. Per i cittadini è stato messo a disposizione un servizio di trasporto navetta dall’associazione Antenna Amica.