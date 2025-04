Morta in dirupo IschiaPm femminicidio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.20 Sarebbe stata uccisa dal compagno la donnanel febbraio 2024 a Ischia. Marta Ohryzko, 32 anni, si era rotta una caviglia scivolando in una Vatoliere. Secondo i Carabinieri e la Procura di Napoli, lui la raggiunse in fondo alla scarpata e, invece di soccorrerla, prima la picchiò e poi la soffocò a mani nude. Già in carcere per la vicenda, l'uomo vede la sua posizione aggravarsi: è ora accusato di omicidio volontario pluriaggravato.