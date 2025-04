Ilrestodelcarlino.it - Bellini in Cassazione il 30 giugno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È stato fissato a lunedì 30il processo davanti alla sesta sezione penale dellaper l’ex terrorista di Avanguardia Nazionale Paolo, accusato della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Lo scorso 8 luglio la Corte d’Assise d’appello di Bologna aveva confermato l’ergastolo per, ritenuto responsabile dell’attentato, che fece 85 morti e oltre 200 feriti, in concorso con gli ex Nar Valerio Giusva Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini. Per quest’ultimo la condanna definitiva all’ergastolo è arrivata a gennaio e nella giornata di lunedì sono uscite le motivazioni di questa sentenza: "Fornì alibi e supporto agli stragisti". Oltre aaffronteranno il processo inanche l’ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel, condannato a sei anni per depistaggio, e Domenico Catracchia, amministratore di alcuni condomini di via Gradoli a Roma, condannato a quattro anni per false informazioni al pubblico ministero.