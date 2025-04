Ilgiorno.it - Boom di nozze in Comune. Corsi laici per i fidanzati

civili in aumento: Concorezzo risponde con un corso prematrimoniale, il primo di unin Brianza.a lezione con psicoterapeuta e avvocato. Dal 2015 al 2024 gli sposalizi davanti al sindaco celebrati in città sono stati 344, quelli religiosi 205. Le unioni civili (in vigore dal 2016) sono 11."Ci prendiamo cura delle coppie", dice Laura Della Bosca, assessora alle Pari opportunità, spiegando l’iniziativa, lanciata un mese fa anche a Milano. Ma in provincia è un debutto assoluto. Tre incontri "per prepararsi in modo consapevole" al grande passo. L’iniziativa è la risposta dell’amministrazione a un trend che ha visto negli ultimi dieci anni un progressivo aumento del numero di matrimoni civili (63% sul totale delle cerimonie). La partecipazione sarà richiesta al momento della registrazione delle pubblicazioni all’Anagrafe.