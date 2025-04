Quifinanza.it - Inter-Bayern, la sfida oltre il campo: Milano e Monaco tra calcio ed economia

A San Siro si gioca il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra. In palio c’è il passaggio in semifinale, l’andata è finita 1-2 per i nerazzurri. Dietro l’agonismo sportivo, questa partita è anche lo specchio di un confronto tra due regioni che sono motore dell’Europa: Lombardia e Baviera, con le loro capitali economiche,di Baviera.Due territori ad altissima densità industriale, due centri nevralgici della finanza, due modelli di sviluppo che si somigliano per ambizione e visione, ma che divergono su alcuni risultati, economici e sportivi.Lombardia e Baviera, le locomotive d’EuropaLombardia e Baviera sono spesso indicate come le aree più produttive di Italia e Germania e tra le più ricche d’Europa.Entrambe le regioni vantano economie diversificate e molto avanzate.