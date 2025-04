Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Juan Jesus ko, emergenza al centro”

: “ko,al”">NAPOLI – L’infortunio die le condizioni ancora incerte di Alessandro Buongiorno potrebbero aprire la porta alla prima da titolare in campionato per Rafa Marin, il difensore spagnolo ex Real Madrid. Come riporta Fabio Tarantino sul, sabato pomeriggio a Monza potrebbe toccare proprio al giovane centrale, primo acquisto del ds Manna nella scorsa estate, affiancare Rrahmani nell’inedita coppia difensiva che sarà chiamata a blindare la retroguardia azzurra.Marin, 23 anni il prossimo maggio, ha finora trovato spazio soltanto in Coppa Italia e per pochi minuti nella gara contro l’Empoli, dove ha debuttato in Serie A al Maradona. Un percorso silenzioso ma intenso, apprezzato anche da Antonio Conte, che nel post-partita ha voluto rendergli merito: «Rafa ha lavorato tanto in questi mesi, è rimasto zitto e ha mangiato tanta erba», ha detto l’allenatore del Napoli, come riportato da Tarantino sul