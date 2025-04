Ilgiorno.it - Anche i debiti “a spirale” possono essere cancellati

PillitteriMi scrive un lettore che si trova in una situazione debitoria piuttosto grave. Ma è titubante circa l’avviare una procedura per sovraindebitamento perché teme che possarespinta proprio perché ha contratto troppirispetto al suo tenore di vita. In realtà lo ha fatto per l’esigenza di “chiudere”precedenti e ci è rimasto invischiato. Ricordata (come sempre giova ricordare) la massima per cui nessun nuovo debito può “uccidere” quello vecchio ma è solo ulteriore debito, la risposta è che il suo timore è tendenzialmente infondato.Prima della riforma, la versione originaria della l. 3/2012 richiedeva il requisito della “meritevolezza”. E, di fatto, veniva ritenuto meritevole solo chi avesse contratto iper via di un evento imprevisto (perdita del lavoro, malattia, ecc).