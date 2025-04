Ilgiorno.it - Merate, quotidiani in vendita all’ospedale

L’informazione torna in corsia. Sampath Gunawardana, 49 anni di Verderio, edicolante di origini srilankesi in Italia dal 1997, che è il nuovo gestore dell’edicola vicinodi, ha aperto un puntoanche all’interno del San Lepoldo Mandic. Al momento si trova al piano terra, nel corridoio tra la hall di ingresso e il blocco C, dove c’è pure il bar.