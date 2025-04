Ilrestodelcarlino.it - Banda spacciava cocaina. Richieste undici condanne

noin città e anche nelle vicinanze dell’ospedale Sant’Orsola in grande stile, come se fossero, secondo l’accusa, una vera e propria organizzazione. Il pm Roberto Ceroni ha chiesto così le pene per 11 imputati. Altri sei di loro hanno invece optato per il patteggiamento, mentre per gli 11 che hanno scelto il rito abbreviato ecco ledi condanna. Dopo neanche un anno dalle misure cautelari eseguite dai carabinieri, a luglio, ieri in aula bunker del carcere della Dozza c’è stata l’udienza con le arringhe delle difese. Gli avvocati Marco Sciascio, Chiara Belletti, Pierlucio Nicoletti e Giampaolo Cristofori hanno spiegato al giudice Letizio Magliaro le loro tesi difensive. Stessa sorte che toccherà il 16 maggio, nella prossima udienza, agli avvocati Roberto D’Errico, Fausto Bruzzese, Filomena Chiarelli ed Ercole Cavarretta.