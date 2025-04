Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Lukaku-McTominay, da Manchester a Napoli: una coppia da Scudetto”

: “, da: unada”"> – Romeluvedeanche quando non lo guarda. È nato così il primo gol al Maradona contro l’Empoli, con il belga che, marcato stretto da due avversari, ha servito l’amico con un assist “al buio”, nel cuore del centrocampo. Un’intuizione da campione, una giocata in un corridoio strettissimo, come racconta Fabio Tarantino sul, a testimonianza di un’intesa affinata nel tempo e riesplosa oggi sotto la guida di Antonio Conte.Il secondo e il terzo gol nella sfida contro i toscani non fanno che ribadire una realtà: Rom e Scott sono i nuovi gemelli del gol del. L’ex attaccante dell’Inter veste i panni dell’ala e pennella il cross,si infila e colpisce di testa per il 3-0.