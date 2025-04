Laverita.info - L’Italia arranca sul potere d’acquisto. Berlino e Parigi ringraziano la Cgil

Nel rapporto tra salari e inflazione la Germania ha un vantaggio del 26,5%. Pesano alcuni ritardi storici e il no di Landini ai rinnovi. In queste ore sta facendo campagna elettorale contro aumenti da 150 euro per gli statali.