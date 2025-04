Ilrestodelcarlino.it - Manzi, il doppio fronte. Genitori spaccati: chi teme il trasloco e chi è favorevole

C’è una scuola, nota come l’ex Olivieri di via Confalonieri che è sede, oggi, della primaria. La scolaresca, circa 200 alunni, sarà trasferita altrove – il Comune sta cercando una sede alternativa per ospitare dal prossimo settembre la decina di classi – per decisione del sindaco Biancani. Davanti a questa prospettiva le famiglie coi figli iscritti allasi sono divise su due fronti contrapposti. Di seguito la lettera aperta, rivolta a Biancani, di chi è contrario alla decisione di dislocare la scolaresca. In fondo all’articolo ricordiamo le ragioni dell’altro gruppo diche invece, ha talmente auspicato il trasferimento della scolaresca, da prefigurare l’interessamento della Procura.Ecco la lettera deicontrari alla dislocazione della scolaresca rivolta al sindaco.