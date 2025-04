Inter-news.it - Inter-Bayern Monaco, la semifinale va conquistata stasera

assegna un posto indi Champions League.alle 21 si riparte dall’1-2 dell’andata, ma pensare di aver già sistemato la questione otto giorni fa all’Allianz Arena sarebbe un errore gravissimo.TUTTO DA CAPO –è una sorta di ripartenza. Sì, perché bisogna cancellare quanto successo all’andata. Un risultato che va tenuto a mente, perché è pur sempre un gol di vantaggio da difendere, ma sul quale non bisogna certo speculare. Puntare al pareggio, o peggio ancora allo 0-0, non sarebbe da grande squadra. Non sarebbe da squadra che vale unadi Champions League. E le leggerezze nel pensare di aver già chiuso la qualificazione quasi costavano caro ieri sera al Barcellona e (soprattutto) al PSG. L’dovrà pensare di aver sì vinto una grande partita contro una grande squadra, che però certo non arriva a Milano battuta.