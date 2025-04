Ilgiorno.it - Processo Santanché: "Capi di imputazione da riscrivere meglio"

Prima udienza delper falso in bilancio in cui la ministra del Turismo, Daniela, è imputata per falso in bilancio di Visibilia srl con altri 15 tra manager e dipendenti della società.E la prima udienza si è chiusa con un rinvio al 13 maggio per dare tempo ai due pm Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi, coordinati dall’aggiunto Roberto Pellicano, di riformulare idiper non rischiare la nullità dell’avviso di conclusione indagini e quindi anche un ritardo nei tempi del.Il Tribunale ha chiesto, quindi, di suddividere le singole annualità e posizioni, specificando chi ha fatto cosa e di indicare quale sia stato il deficit organizzativo di Visibilia srl. Il collegio della seconda sezione penale, nel giustificare la richiesta, si è richiamato a una sentenza della Suprema Corte secondo la quale, in caso di "genericità" o "indeterminatezza" del capo di, è opportuno sollecitare il pubblico ministero, a cui vengono restituiti gli atti, per effettuare le integrazioni o precisazioni.