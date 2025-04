Ilgiorno.it - Festival della cultura classica. La memoria, dialogo con l’oggi

Dopo una prima edizione apprezzata e molto partecipata, il Kàlamos -, torna a Lodi dal 9 all’11 maggio, con undici eventi gratuiti in diversi luoghicittà, ideati per divulgare letteratura, filosofia e arte antica come origine e base del pensiero moderno e contemporaneo, dialogando con la comunità. Aumentano gli eventi, dagli otto del 2024, e le location, con una rassegna diffusa in Piazza Castello, ChiostroProvincia di Lodi, Aula Magna del Liceo Verri, e - new entry - l’Ex Caffè letterario, cortileFondazione Cosway, piazza San Lorenzo. "Con “Ritorni”, il tema del, vogliamo riscoprire il senso profondo del viaggio interiore e collettivo, come lo hanno raccontato i grandi autori del mondo antico. Il Kàlamos2025 sarà un’occasione per tornare – insieme – alle radici del pensiero,parola e dell’incontro.