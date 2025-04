Juventusnews24.com - Jacobelli “disegna” la Juve del futuro: «Se Vlahovic dovesse partire, punterei su di lui. Tonali? Non credo che il Newcastle sia disponibile a fare questo»

di RedazionentusNews24, giornalista, ha provato a “re” ladel: spiccanome per sostituirein attaccoXavierha parlato dellantus del. Il giornalista si è espresso nel suo editoriale redatto per conto di Radio Radio, dove ha designato il possibile erede di Dusane la posizione relativa a Sandro. Ecco le sue parole, che sembrano aprire all’approdo di Victor Osimhen in bianconero e che sembrano chiudere alla possibilità che il centrocampista delarrivi alla Continassa.OSIMHEN AL POSTO DI– «? Se parte, in caso qualificazione in Champions, per laOsimhen è il profilo perfetto da cui risia per le sue caratteristiche che per la sua capacità realizzativa. Tutto dipende dalla qualificazione in Champions League».