Ildifforme.it - Champions League, PSG e Barça in semifinale. Aston Villa e Borussia Dortmund vincono, ma non completano la rimonta

PSG e Barcellona sono le prime semifinaliste di. L'vince 3-2, ma non basta per ribaltare il 3-1 dell'andata in favore dei parigini. Vince anche il3-1 contro il Barcellona, serviva, però un'impresa: all'andata era finita 4-0 per i catalaniL'articolo, PSG ein, ma nonlaproviene da Il Difforme.