Sei mesi dall’alluvione Via Zoccoli e Montenero lavori da metà maggio Ma serve accelerare

Novità per il torrente Ravone. Salvo impedimenti dell’ultimo minuto, gli interventi di riparazione del tratto tombato devastatonelle viedovrebbero partire dae durare circa tre. Il Comune così, come annunciato tra gennaio e febbraio, dovrebbe mantenere le promesse e chiudere la partita entro l’estate. Luca Vianelli, portavoce del Comitato Ravone ormai passato alla storia per essere "l’alluvionato zero" (dopo i danni subiti al proprio negozio di via Saffi adel 2023), racconta gli sviluppi dopo l’incontro tra amministrazione e cittadini dei giorni scorsi. "Siamo stati invitati per la seconda volta durante idella commissione Urbanistica, quando abbiamo fatto due brevi interventi ed è stato depositato un odg, che di fatto recepisce alcune nostre richieste e ora dovrà essere oggetto di discussione – racconta Vianelli –: lo accogliamo come un primo passo verso le nostre istanze".