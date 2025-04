Ilgiorno.it - Bancarotta: tre imprenditori sotto inchiesta

Leggi su Ilgiorno.it

La Guardia di Finanza di Cremona haposto a sequestro 14 immobili, sei autovetture, 13 conti correnti (con circa 250mila euro) e 19mila euro in contanti per un valore complessivo di oltre 1.500.000 euro nell’ambito di un’indagine a carico di treedili di Castelcovati che avrebbero gestito altrettante società, intestate a prestanome compiacenti con sede legale presso indirizzi inesistenti di San Bassano, Crema e Pistoia, che emettevano fatture per operazioni inesistenti.L’indagine, nata dal controllo fiscale eseguito a carico delle due imprese di Crema e S. Bassano, ha consentito di ricostruire condotte illecite dal 2020: fatture fittizie per circa sette milioni di euro, illecito utilizzo di 339 lavoratori dipendenti.Le tre imprese sono state poste in liquidazione dal tribunale di Brescia, i relativi approfondimenti hanno evidenziato il reato difraudolenta in relazione alla distrazione di beni aziendali che sarebbe stata messa in atto per una cifra di 1,4 milioni euro.