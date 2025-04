Laprimapagina.it - Terremoto nel Mar Jonio nella notte: scossa di magnitudo 4.8 avvertita tra Sicilia e Calabria

Una fortediha svegliatoi residenti di diverse aree del Sud Italia. Il sisma, di4.8, è stato registrato alle ore 3:26 nel Mar, in un tratto compreso tra lae la.Laè statadistintamente dalla popolazione nelle province di Catania, Messina e Siracusa, generando apprensione e portando molte persone a riversarsi in strada per precauzione.Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l’epicentro è stato localizzato a una profondità di 48 chilometri, a circa 72 km da Reggioe 81 km da Aci Reale, in provincia di Catania.Al momento non si registrano danni a persone o edifici, ma il timore è stato grande, soprattutto nelle zone costiere. Le autorità continuano a monitorare la situazione.