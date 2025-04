Dilei.it - Re Carlo e Harry, non c’è nessun riavvicinamento. Il Principe ha frainteso tutto

Resono distanti.è in corso e nemmeno è possibile e la battaglia legale che ilsta combattendo per ottenere la scorta della polizia non ha fatto altro che accrescere il divario rendendolo incolmabile.Re, la situazione critica conLa situazione tra Ree suo figlioè arrivata a un punto di non ritorno. Difficilmente possono riprendere il dialogo e se mai accadrà dovranno passare decenni. “Non credo che ci sia alcun“, ha dichiarato una fonte vicina al Palazzo. E ha proseguito: “Non è cambiato nulla“. Anzi forse le cose sono peggiorate, dopo il breve soggiorno del Duca del Sussex a Londra, durante il quale è emersa tutta la discrepanza tra padre e figlio. Ormai ragionano su binari paralleli.Fortunatamente, l’assenza diin Gran Bretagna, perché impegnato nel viaggio in Italia con Camilla, ha evitato circostanze imbarazzanti, in cui il Sovrano avrebbe dovuto giustificare il fatto di non aver voluto incontrare il secondogenito, cogliendo l’occasione della sua rara trasferta in Inghilterra.