Ilrestodelcarlino.it - A Ravalle arriva la Posta mobile. Con il furgone

Poste Italiane ha attivato un ufficioleper garantire ai cittadini diil regolare svolgimento delle operazionili e finanziarie durante la chiusura della sede di via Carlo Martelli per lavori interni.L’ufficiole, in piazza Santi Filippo e Giacomo, fornirà tutti i servizi con l’orario consueto: martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Durante il periodo dei lavori resterà aperto anche il vicino ufficiole di via X Martiri 197 a Porotto, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35 oppure per chi necessità dell’orario pomeridiano è a disposizione l’ufficio di Ferrara 8 sito in piazzale Gherardo Prosperi 8, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.