Ilrestodelcarlino.it - Debuttano i nuovi voli: "Boom di prenotazioni di inglesi e svizzeri"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Li accoglieranno al ’Fellini’ con piada, birra e la musica della banda. Sarà una grande festa di benvenuto quella che saluterà oggi i passeggeri che atterreranno a Rimini con i primidi EasyJet. E sarà una festa doppia: al pomeriggio per i turistiche arriveranno qui da Londra e poi, alla sera, per gliche arriveranno con il volo da Basilea. Il debutto di EasyJet al ’Fellini’ merita quest’accoglienza, per i numeri in gioco e per le nuove rotte che la compagnia potrebbe aggiungere dal 2026. Per questo il Comune e l’Apt hanno deciso di organizzare, insieme agli operatori, un party in aeroporto per i primi passeggeri. Ci sarà un moscone alla hall degli arrivi, i bagnini consegneranno ai turisti gadget e depliant e offriranno la piada a tutti. Ci sarà Roberto Di Angelo, titolare del Rose & Crown, che insieme ai suoi collaboratori spillerà birra per tutti.