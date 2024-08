La Talpa | chi potrebbe essere stata presa come una nuova concorrente

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il cast dellaedizione de Laè stato annunciato da Davide Maggio un mese fa, ma quella listanonpiù ufficiale. Un paio di nomi, infatti, avrebbero rifiutato all’ultimo. Fra questi ci sarebbe stato pure l’ex calciatore Nicola Ventola che sarebbe stato sostituto all’ultimo dall’attore Andrea Preti. Oggi, il settimanale Chi, ha svelato anche il papabile coinvolgimento di un’ex vippona checosì prendere il posto di qualcuna che in fase di contratto si è tirata indietro. Lei è Clizia Incorvaia, compagna di Paolo Ciavarro e mamma del piccolo Gabriele. “A settembre si ricomincia. Paolo e Clizia hanno unacasa a Roma, sempre con tanto verde (Paolo è bravissimo con le piante: non ha solo il pollice, ma tutte le dita verdi!)” – si legge sul settimanale Chi – “Il lavoro di sempre, che per lui è Forum. Oltre ad altri impegni sempre fra social e tv.