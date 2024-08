La Germania e la pandemia dei non vaccinati

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ci è arrivata l’ennesima segnalazione di un articolo apparso sul blog di Nicola Porro, soggetto che tutt’ora ha un contratto televisivo come giornalista con Mediaset pur avendo dimostrato ampiamente, grazie al suo blog, di non avere alcun interesse per i fatti. L’articolo che ci è stato segnalato è del 31 luglio 2024, è firmato da Claudio Romiti, e titola: “nonmai esistita”. La verità viene a galla inIl pezzo racconta, senza mai mettere in dubbio i fatti, quanto riportato da “Aya Velázquez” (ex prostituta e attivista per i diritti dei lavoratori del settore) pseudonimo, secondo Tages Spiegel, di Magdalena Jany, nota fin dal 2019 inper le sue posizioni complottiste e per aver contribuito a diffondere svariate teorie del complotto.