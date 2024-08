Kind of Kindness dal 30 agosto su Disney+

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 22 agosto 2024)ofness dal 30suofness, film Searchlight Pictures, arriverà in streaming suil prossimo 30. Dall’acclamato regista candidato all’Oscar® per Povere Creature!, Yorgos Lanthimos, questo lungometraggio Searchlight Pictures “profondamente esilarante” (David Fear, Rolling Stone) vanta un cast stellare, guidato da Emma Stone, Jesse Plemons e Willem Dafoe, ed è stata descritto come “incredibilmente divertente” (David Ehrlich, Indiewire) e “destinato a confondere e deliziare” (Peter Debruge, Variety).