Inseguimento sull’A1 | speronano la polizia un arresto

(Di giovedì 22 agosto 2024) Una Smart rubata a Roma ha tentato la fuga tra i caselli di Caianello e San Vittore del Lazio. Unad alta tensione si è svolto il 22 agosto sull’autostrada A1, tra i caselli di Caianello, in provincia di Caserta, e San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone. Una Smart, risultata rubata a Roma nei giorni precedenti, è stata intercettata dalle forze dell’ordine e ha tentato di sfuggire all’lanciandosi in autostrada. La fuga è stata caratterizzata da una guida spericolata, con manovre a zig zag tra i veicoli in transito, mettendo in pericolo la sicurezza degli altri automobilisti. Per neutralizzare la minaccia, una pattuglia della sottosezione di Cassino ha rallentato il traffico, creando una sorta di “Safety Car” in stile Formula 1 per isolare l’auto in fuga.