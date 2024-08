Infiltrazioni anche all’Auditorium Fortunatamente nessun danno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Acquaall’interno dell’auditorium Scavolini. Perché la pioggia forte e battente dell’altro giorno ha mandato in tilt tutto lo smaltimento delle fortissime piogge. Le fogne non sono state in grado di ricevere tutta la massa d’acqua per cui, essendo l’impianto sotto il livello del piano strada, l’acqua invece di defluire, sgorgava dalle caditoie ed è entrata in alcuni locali dell’auditorium.non è finita nei locali dove c’erano gli impianti tecnici legati al Rossini Opera Festival per cui non si sono avuti problemi per il festival, tanto che ieri mattina le prove del concerto finale di domani, venerdì, si sono svolte regolarmente. Comunque un segnale d’allarmeperché è la prima volta che accade, a memoria, che i locali del vecchio palas siano invasi dalle acque dopo una pioggia torrenziale.