Grande Fratello | la lista dei VIP si allunga svelati nuovi nomi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 22 agosto 2024), ladei VIP siche potrebbero entrare nella Casa più spiata d’Italia, il reality show sta per tornare su Canale 5. Il cast dei concorrenti iniziano a prendere forma per il momento non sono stati ancorasull’account ufficiale. Il reality show vedrà alla conduzione Alfonso Signorini, ed al suo fianco riconfermate Cesara Buonamici in qualità di opinionista e Rebecca Stafelli in qualità di inviata social. LEGGI ANCHE: Stefano De Martino pronto per Affari Tuoi: l’ultimo gesto fa esplodere il webdiversiVIP La casa più spiata d’Italia dovrebbe ritornare ad essere animata da nuove storie dal 16 settembre in prima serata su Canale 5. DavideMaggio.it nelle ultime ore sulla piattaforma X ha svelato chi sono i futuri e probabili VIP che da settembre faranno ufficialmente parte del cast.