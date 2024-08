F1 Sergio Perez | Le voci sul futuro? Speculazioni Pausa utile per Red Bull

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Laestiva avrà giovato a? Ancora poche ore e lo scopriremo, anche se il messicano sembra predicare ottimismo. Il secondo pilota della Redè infatti apparso sereno in occasione del media day riservato al GP dell’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena questo weekend al Circuit Zandvoort. Il nativo di Guadalajara, un po’ come lo scorso anno, dopo un inizio promettente ha perso smalto nel corso delle gare, rendendosi artefice di tante, se non tantissime, prove sottotono o insufficienti. La particolarità sta anche nella tempistica di un calo arrivato dopo la firma del rinnovo con la scuderia austriaca, tanto da metterne nuovamente in discussione la permanenza. Ma l’intenzione, dalle parole rilasciate alla stampa nella giornata odierna, sembra quella di voler cambiare passo.