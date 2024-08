Ecco la piccola elettrica per tutti i gusti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Grazie alle dimensioni compatte (2.53 metri di lunghezza e 1.50 metri di larghezza), YOYO 100%consente di parcheggiare con una tale semplicità che sbalordirà anche l’automobilista più esigente. Ma non è solo la praticità l’aspetto essenziale del piccolo gioiello di casa XEV, perché anche il look è davvero personale, coi fari LED che fungono da elementi di stile e che danno grande riconoscibilità al frontale. Ci sono poi le portiere in tinta (anche) a contrasto, per distinguersi subito nel traffico e negli affollati parcheggi. Praticità e comfort continuano anche salendo a bordo, dove c’è spazio per due persone e per un bagagliaio da 180 litri, una capacità davvero sorprendente, considerando le dimensioni della XEV.