Che avrebbero iniziato ad avere problemi durante la loro luna di miele in Italia

(Di giovedì 22 agosto 2024) La fine di Bennifer: imatrimoniali di Jennifer Lopez e Ben Affleck Sembra che il matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck fosse destinato a fallire fin dall’inizio. Secondo una fonte vicina alla coppia, che ha parlato con Page Six, le crepe nellarelazione hannoa mostrarsi giàladisul lago di Como. Primi segnali di“Non era contento che i paparazzi li seguissero”, ha rivelato l’insider. “Lei è una superstar internazionale e lui si è comportato come se fosse una sorpresa che li stessero seguendo”. Le foto di quei giorni mostrano chiaramente Affleck imbronciato e visibilmente infastidito. Ladiche non c’è stata Lontano dalle telecamere, le cose non sono migliorate. “Si parlavano a malapenaquello che avrebbe dovuto essere il periodo più felice dellavita”, ha continuato la fonte.