Caso Saman Abbas | la madre in arrivo oggi in Italia

(Di giovedì 22 agosto 2024): lainin. Da chiarire la sua posizione, essendo stata lei a consegnare la figlia agli assassini Un nuovo capitolo si appresta ad aprirsi nel drammaticodi. Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, Shaheen Nazia,della giovane uccisa nel maggio del 2021, sarebbe in volo e in procinto di arrivare in. Condannata all’ergastolo dalla Corte d’assise di Reggio Emilia insieme al marito Shabbar, Shaheen Nazia era latitante in Pakistan da oltre due anni. Nazia era fuggita in Pakistan con il marito il 1 maggio, subito dopo l’omicidio della figlia. Shabbar fu arrestato in Punjab a metà novembre 2022 e giunse inil 1 settembre scorso, dopo un lungo iter giudiziario.