Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sulle spiagge del Giappone, i bagnini scrutano lecon più zelo del solito, pronti a prevenire i pericoli che idevono affrontare nella baia di Wakasa, a circa 320 chilometri da Tokyo: contrariamente a quanto si crede, però, la minaccia non viene dagli squali ma dai, i cui attacchi nell’area hanno ferito almeno 47 persone dal 2022, alcuni dei quali hanno richiesto cure ospedaliere. Naturalmente, gli attacchi disi verificano anche in altre zone costiere del Giappone. A rivelare la clamorosa notizia è una fonte autorevole e attendibile come il New York Times. Nel 2022, 21 persone hanno riportato ferite a causa di attacchi dilungo una spiaggia vicino alla città di Ekizen, secondo i dati della polizia della prefettura di Fukui. L’anno successivo, gli attacchi si sono spostati sulle spiagge lungo la costa vicino a Mihama.