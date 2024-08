Bruni spiega il problema di Luna Rossa | Spaventoso non avere il controllo della barca Per 20 secondi…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) È durata soltanto un paio di minuti la regata trae Team New Zealand nell’ambito delle regate preliminariAmerica’s Cup, incominciate oggi nelle acque di Barcellona. Il sodalizio italiano ha ingaggiato uno splendido duello con i detentori del trofeo sportivo più antico del mondo, si è resta protagonista di una partenza aggressiva e ha marcato i Kiwi da vicini, ma poi all’improvviso è caduta dai foil e ha “spanciato”. Francescosi era espresso in questo modo subito dopo il ritiro: “Deve essere stato unelettrico. Sono sicuro al 99% che si sia trattato di unelettrico. In pratica, lanon ha funzionato per circa 20 secondi dopo la virata. Non è stato l’ideale e anche un po’quando non si ha il. Per fortuna è successo in un momento in cui abbiamo potuto riprendere il”.