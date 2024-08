Bianca e Federica festa per la famiglia Inzaghi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Forlì, 22 agosto 2024 – Rendere uniche le feste per i bambini è un’arte che richiede creatività e passione.Bondi eNeri, entrambe 24enni, sono due giovani imprenditrici forlivesi che con la loro attività, ‘Un sogno da animatrici’, trasformano ogni evento in un’esperienza speciale per i più piccoli. Pochi giorni fa le due ragazze hanno avuto l’opportunità di mettere alla prova la loro abilità animando ladel quarto compleanno di Andrea, figlio di Simone, 48enne ex calciatore e ora allenatore dell’Inter, squadra con cui si è laureato campione d’Italia nella scorsa stagione. La madre è l’imprenditrice della moda Gaia Lucariello, 41 anni. “L’evento si è svolto in uno stabilimento balneare a Milano Marittima – spiega– e laaveva come tema il cartone animato preferito dal festeggiato: i ‘Puffi’.