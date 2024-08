Vanheusden sfortuna continua | infortunio per il difensore di proprietà Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Non c’è pace per loto Zinho, colpito da un altro, l’ennesimo della sua ancora giovane carriera. Lo comunica il Mechelen, squadra belga in cui è in prestito dall’. DI NUOVO INFORTUNATO – La carriera di Zinho, tanto promettente agli inizi, fatica a decollare. Il motivo è una serie di infortuni che lo hanno condizionato a lungo e lo hanno costretto a una serie di prestiti, senza mai poter giocare con la maglia dell’. E proprio in queste ore il Mechelen, squadra belga nella quale ilgioca in prestito, ha comunicato i tempi di recupero per un problema (un’ernia) che in realtà il giocatore ha già subito nella sua partita di debutto contro lo Standard Liegi, il 9 agosto.