Vaiolo delle scimmie in Italia possibile lockdown? La circolare del Ministero | chi rischia di più

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ha catalizzato l’attenzione in questi giorni di Ferragosto il ritorno di una emergenza sanitaria mondiale che si sperava chiusa: quella del, riaperta invece dall’Oms dopo il boom di casi in Congo della sua variante più pericolosa e i primi casi in Europa, come in Svezia e Spagna. Ildella Saluteno ha aggiornato la suacon le indicazioni relative al virusMpox. L’Oms Europa intanto assicura che non il virusMpox “non è il nuovo Covid”.inNei giorni scorsi ildella Saluteno ha rafforzato la rete di sorveglianza diagnostica e annunciato un tavolo interministeriale per far fronte alla diffusione del, in seguito alla proclamazione da parte dell’Oms di emergenza sanitaria mondiale lo scorso 14 agosto.